ضمن «حياة كريمة».. «مختار إبراهيم» تسلم مشروع محطة معالج شبرا بالمحلة الكبرى

سلمت شركة مختار إبراهيم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة المهندس محب سالم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وإشراف المهندس راضى عبد العزيز رئيس قطاع العمليات بشركة مختار إبراهيم محطة معالج شبرا بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات حياة كريمة التي تنفذها شركات وزارة قطاع الأعمال العام في المحافظات.

كما تم إنهاء محضر التسليم الابتدائي ، وتم التسليم برعاية ودعم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة كلا من المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي بالغربية

والمهندس علاء بدر مدير عام الجهاز التنفيذي عن الأعمال المدني المهندسة إيمان البدري مديرة المشروع عن الأعمال الكهروميكانيكية، والمهندس محمد رزق الحوتي، و المهندس السيد حمدين، والمهندس صلاح الأشموني، والدكتورة ولاء حجازي عن تجهيز المعمل الفني، والمهندس رضا أنيس الورداني مشرف عام مشروعات المحلة الكبرى، والمهندس رفعت عيسى مشرف عام مشروعات المحلة الكبرى.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير اعتمدت نتائج الأعمال للعام المالي 2020/2021، وذلك بتحقيق صافي ربح مجمع للشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغ 1.9 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 51%، وإيرادات نشاط بقيمة 15.3 مليار جنيه مقابل 15 مليار جنيه في عام 2020 و12.9 مليار جنيه في عام 2019.

وقد تضمن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة، عرضًا للخطة الاستراتيجية لشركات الإسكان التابعة حتى عام 2030 لتنفيذ مشروعات كبرى منها هليوبارك ونيوهليوبوليس (شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير)، وتطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى (شركة النصر للإسكان والتعمير)، ومشروع الأرض الواقعة بجوار المحكمة الدستورية (شركة المعادي للتنمية والتعمير) بخلاف عدد من المشروعات الجارية والمستقبلية بحجم استثمارات يصل إلى 300 مليار جنيه، وبحجم عوائد لهذه الشركات تتراوح بين 150 إلى 180 مليار جنيه، وذلك من خلال التنمية الذاتية والشراكات مع القطاع الخاص المحلي والعربي.