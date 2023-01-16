أكاديمى يكشف تأثير الانفصال على الأطفال وما يترتب عليه

قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس، إن الاضطرابات في العلاقة بين الأباء تتسبب في الاضطراب النفسي للأولاد، مؤكدًا أن أغلب عمليات الانفصال تكون بسبب سطحية الاختيار.

طرق اختيار الأزواج

وأضاف خلال حوراه ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اختيار الأزواج لها طريقين الاول إلهي لادخل لنا به، والأمر الثاني هو النقاط التي تبين التوافق الاجتماعي والديني والثقافي والأدبي والأخلاقي وكل يضع الدرجات وفقًا لما يناسبه، مؤكدًا أنه يوجد فريق بين زيجة سعيدة وأخرى قوية.

وتابع، أن الزواج المبني على أسس علمية ماديًا ودينيًا واجتماعيًا هو المنطقي وتكون الحياة فيه سعيدة ولا يوجد فيها آلآم، ويكون أفضل من الاختيار عن طريق الحب فقط، لأن العاطفة الجياشة لا تضمن حبًا مستمرًا وبعد انتهائها تظهر فجوة كبيرة.

وأكد أن الأطفال هم ضيوف على أبائهم، وفي يوم من الأيام سيتحدثون عن عائلتهم وأوضاعهم فيها إما جنة أو نار، مطالبا الآباء بأن يقوموا بعزل الأطفال عن خلافاتهم، مطالبًا بالتوازن، لأن الاندفاع في قرارات الزواج يتسبب في أزمات للأجيال وأن الانفصال يهدم البيت على الأسرة كاملة ويكون سببًا في حدوث مشاكل سلوكية للأطفال منها أنهم يتحولوا لأطفال نفعيين، كما حذر من استخدام الطفل ككارت ضغط على الطرف الآخر لأنه يعد غباء.