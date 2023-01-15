زوج يذبح زوجته وطفلته بالسكين في مركز أخميم بسوهاج

قام عامل بذبح زوجته وطفلتهما بالسكين داخل منزلهم بمدينة أخميم على اثر خلافات زوجية بينهما اخطرت النيابة وباشرت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج بلاغاً من مأمور مركز شرطة أخميم ، يفيد بالعثور علي جثتين الأولي لربة منزل في العقد الثالث من عمرها والثانية لطفلتها في العاشرة من عمرها مذبوحتين داخل منزل بدائرة المركز وتم نقل الجثتين للمستشفى المركزي بأخميم.

بالفحص وإجراء التحريات اللازمة التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية حيث توصلت تحريات الرائد احمد خلف الله، رئيس مباحث مركز شرطة اخميم ومعاون اول مباحث المركز الرائد محمد عبدالكريم الى ان وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ووالد الطفلة بسبب خلافات زوجية تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.