الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

18 يناير.. موعد اختبار المتسابقين من فئة الفنون التشكيلية ببرنامج «الدوم»

الدوم
الدوم

أعلن القائمون على برنامج اكتشاف المواهب الضخم “الدوم” عن موعد اختبار المتسابقين من فئة “الفنون التشكيلية، والعزف الموسيقى” يوم الاربعاء القادم 18 يناير من الساعة 8 صباحًا لـ 2 ظهرًا.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي  لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

وتقدم ما يقرب من 25 ألف متسابق في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني لاختيار 95 متسابقًا منهم للوصول إلى المرحلة الثانية.

وتضم لجنة التحكيم في المرحلة الأولى من برنامج الدوم الموسم الثاني أحمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامي شادي شاش، ومدرب التمثيل أحمد مبارك لتقييم المواهب المتقدمة واختيار الأفضل منها للتأهل للمرحلة الثانية.

يذكر أن برنامج «الدوم» في موسمه الثاني شهد إقبالًا كبيرًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم، حيث يجوب البرنامج جميع المحافظات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الفنية المتنوعة، خاصة بعد نجاح الموسم الأول الذي نجح في تسليط الضوء على مواهب حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في عدة مجالات.

ويعرض الموسم الثانى على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً، ومن تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.

 

الشباب والرياضة العزف الموسيقي الدين الحالي التقديم التليفزيوني حافظ حكي

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