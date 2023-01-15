الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 سنوات لعاطل بتهمة تزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، مما أسند آلية ومصادرة الأجهزة والأدوات والمحررات المزورة المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد الامير محمد والمستشار بسام محمود علي.

وترجع احداث القضية المقيدة برقم 16147 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار بقيام المتهم بالاشتراك والتزوير في محررات شهادات اللغة الإنجليزية المنسوب صدورها الي مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية.

توصلت تحقيقات النيابة أن المتهم " م.م.ع " عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية قام بارتكاب واقعة تزوير في محررات رسمية عبارة عن شهادات لغة إنجليزية منسوب صدورها لمركز اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، وكان ذلك عن طريق الاصطناع الكامل علي النحو المبين بالتحقيقات، وقلد بواسطه اخر مجهول ختم أحدي المصالح الحكومية وتوقيعات الموظفين المختصين بتحريرها وهو خاتم شعار الجمهورية لمركز اللغة الانجليزية للأغراض الخاصة بجامعة الإسكندرية.

كما استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام بتوقيعات منسوب صدورها للمختصين.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء مراجعة عميد الكلية محل الواقعة أحدي الشهادات الخاصة باللغة الإنجليزية لتوقعية علي بعض المفرفقات الخاصة بالرسائل العلمية كسلطة اعتماد، تلاحظ أنه مذيل بتوقيع استاذ دكتور بالجامعة وكان آنذاك ذلك الشخص لايشغل ذلك المنصب وانتهت الفترة المخصصة لعمله ، فارتاب في صحة التوقيعات والاختام ، فطلب باقي الشهادات المقدمة من باحثين الماجستير والدكتوراه الواردة لقسم الدرسات العليا بالكلية ، وان تلك الشهادات ضمن الاوراق المطلوبة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه العلمية بالكلية ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالته المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمته.

أحداث القضية الأجهزة الأمني الأوراق المطلوبة التزوير في محررات الجمهورية المصالح الحكومية الوظائف العمومية

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