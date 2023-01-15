الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

نائبة بصالون التنسيقية: ظاهرة البلوجرز ساهمت في زيادة نسب الطلاق

النائبة إيمان الألفي
النائبة إيمان الألفي

قالت إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الانترنت رفع من سقف الطموحات، وإن الكثير من الشباب يتخيل أن الحياة الزوجية تشبه الحياة الوردية على الانترنت، دون أن يعرف كل طرف من الطرفين مسئولياته الزوجية. 

أوضحت خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "ارتفاع معدلات الطلاق"، أن الزوج له حقوقه وأن الزوجة لها حقوقها، لافتة إلى أن الحياة حاليا ترى من خلال مواقع التواصل، ما يؤثر على استقرار الحياة الزوجية.

وأكدت الألفي أن ظاهرة البلوجرز ساهمت في زيادة نسب الطلاق، موضحة أن هذه المتاجرة أدت لزيادة نسب الطلاق، مطالبة بضرورة وجودة محتوى في المناهج التعليمية، يعكس طبيعة الأسرة المصرية ويساهم في الحفاظ عليها.

كما أكدت ضرورة وجود أسباب حقيقة للطلاق، مشيرة إلى ضرورة الاتفاق على شكل العلاقة منذ البداية. 

وأوضحت أن فترة الخطوبة، لابد وأن تكون طويلة، وأن الاشتراط بقصر مدة الخطوبة، فكر خاطئ، مؤكدة على أن فترة الخطوبة تعكس وتظهر كل العيوب.

أدار الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: الدكتورة راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، وإبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، وإيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وريهام الشبراوي - مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو التنسيقية.

النائبة إيمان الألفي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحياة الزوجية التماسك المجتمعي الحوار الوطنى

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