الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الانتهاء من فحص مظاريف ممارسة توريد 500 ألف عداد كهرباء

المهندس مدحت فودة
المهندس مدحت فودة

كشف المهندس مدحت فودة، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن انتهاء الشركة من الفحص الفني للعروض المقدمة من 6 شركات لتوريد 500 ألف عداد مسبق الدفع.

أضاف فودة، لـ"الدستور" أن الممارسة الخاصة بتلك العدادت تقدمت لها 6 شركات مصرية، وفي خلال شهر سوف يتم الانتهاء من الفحص المالي والإعلان عن الشركات الفائزة بتوريد تلك العدادات في نهاية فبراير المقبل.

كما كشف، في تصريحات سابقة، عن الانتهاء من تركيب 160 ألف عداد مسبق الدفع سواء "كودي أو عداد قانوني"، مضيفًا أن تلك العدادات تم تركيبها في الفترة من يوليو 2022 حتي  نهاية النصف الأول من شهر يناير الجاري.

وأشار رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى أن الشركة تستهدف تركيب 400 ألف عداد بنهاية يونيو المقبل، وأن الشركة ليس لديها قوائم انتظار لتركيب العدادات.

وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حجم التطوير الذي شهدته شمال سيناء في قطاع الكهرباء منذ 2014 حتي نهاية ديسمبر 2022.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة فقد شهد قطاع شمال سيناء، والذى يضم كلا من العريش، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، الحسنة ونخل ويشمل حوالى 51 مركزا وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالي  863 ألف مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية ديسمبر 2022.

تم إدخال المنظومة الجديدة للعدادات مسبوقة الدفع، حيث وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 23 ألف مشترك، وأيضا تم تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى نحو 175 مليون جنيه، كخطة استثمارية وخطة طموحة.

المهندس مدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الكهرباء عداد كهرباء

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