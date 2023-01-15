الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر الرئيس السيسى على مواقفه التاريخية تجاه القضية الفلسطينية

دياب اللوح
دياب اللوح

وجه دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه الثابتة التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن سيصل إلى القاهرة غدًا الإثنين، في زيارة رسمية لمصر، بعد دعوة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وأضاف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت أحوج ما نكون فيه للتشاور، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة انتهجت نهجا مغايرا ومخالفا، واتخذت تشريعات وإجراءات وضعت المنطقة على أعتاب مرحلة صعبة، ولذلك نرى أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية مهمة جدًا من أجل تبادل الرؤى والتشاور حول كافة القضايا.

ولفت دياب اللوح، إلى أن تلك القمة تعقد بشكل دوري، وليست منغلقة، ولكنها منفتحة على الأشقاء العرب من أجل بلورة استراتيجية مشتركة.

وأكد، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الملفات المطروحة بالقمة بين مصر والأردن وفلسطين، متابعا: "هؤلاء المستوطنون الذين يقتحمون المسجد الأقصى ويعربدون على الشعب الفلسطيني هم اليوم الذين يحكمون إسرائيل ويريدون سن قوانين تخدم المخططات الصهيونية، ونحن حذرنا ونحذر من مغبة إدخال المنطقة في حرب دينية".

دياب اللوح السفير الفلسطيني بمصر جامعة الدول العربية عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية

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