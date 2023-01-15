موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر 2023

موعد مباراة النصر القادمة .. بحث مكثف خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث المحلية والعالمية عن موعد المباراة بعد اقتران اسم نادي النصر باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انضم لصفوف النادي في الانتقالات الحالية في صفقة حازت على انتباه الجماهير والصحف العالمية وأصبح الكثير يهتم بمباريات النصر في الدوري السعودي والبطولات الأخرى المختلفة، لذا نقدم لكم تفاصيل موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر القادمة

ويخوض نادي النصر السعودي مباراته المقبلة أمام فريق نادي الاتفاق ضمن ختام الجولة الـ 14 من جولات الدوري السعودي للمحترفين يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر يناير الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على استاد مرسول بارك.

ترتيب النصر السعودي في جدول الدوري

ويتصدر فريق نادي النصر السعودي جدول الدوري بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، ويمتلك النصر رصيد نقاط 30 نقطة من 13 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي استطاع أن يحقق الفوز في 9 مباريات بينما تعادل في ثلاث مباريات وتلقى هزيمة واحدة ويملك أقوى خط هجوم في الدوري بـ 27 هدف خلال مسيرته في الدوري حتى الآن.

المباريات المقبلة لنادي النصر السعودي

النصر والاتحاد

ويخوض نادي النصر السعودي مباراته المقبلة أمام نظيره نادي الاتحاد ضمن دور النصف النهائي من كأس السوبر السعودي وذلك يوم الخميس المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري وتنطلق من مباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسع بتوقيت مكة المكرمة.

النصر والفتح

كما يعاود فريق نادي النصر للمنافسة في الدوري السعودي للمحترفين في الثالث من شهر فبراير المقبل حيث يواجه نظيره نادي الفتح وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

النصر والوحدة

كما يواجه فريق نادي النصر السعودي نظيره نادي الوحدة يوم التاسع من شهر فبراير المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.