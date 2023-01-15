«حماية المستهلك» يحذر من عروض شركات المحمول الوهمية

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المواطنين من الانصياع وراء عروض شركات المحمول إلا بعد الرجوع للشركة من خلال الأرقام الرسمية المعلنة والتأكد من صدق وجدية العرض.

ورصد الجهاز العديد من محاولات النصب والاحتيال على المواطنين مستغلين أسماء شركات المحمول وبيانات التليفون المحمول الخاص بالمستهلك وإيهامه بطرق متقنة بالحصول على امتيازات أو مبالغ نقدية أو منح اجتماعية وغيرها من الإغراءات مقابل بعض الإجراءات والتي تتسبب في وقوعه فريسة للمحتال.

وأهاب الجهاز توخي أقصى درجات الحذر لحين انتهاء الجهات المعنية بالتحقيق والتحري عن هذه التشكيلات الإجرامية.