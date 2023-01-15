الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك» يحذر من عروض شركات المحمول الوهمية

حماية المستهلك
حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المواطنين من الانصياع وراء عروض شركات المحمول إلا بعد الرجوع للشركة من خلال الأرقام الرسمية المعلنة والتأكد من صدق وجدية العرض. 

ورصد الجهاز العديد من محاولات النصب والاحتيال على المواطنين مستغلين أسماء شركات المحمول وبيانات التليفون المحمول الخاص بالمستهلك وإيهامه بطرق متقنة بالحصول على امتيازات أو مبالغ نقدية أو منح اجتماعية وغيرها من الإغراءات مقابل بعض الإجراءات والتي تتسبب في وقوعه فريسة للمحتال.

وأهاب الجهاز توخي أقصى درجات الحذر لحين انتهاء الجهات المعنية بالتحقيق والتحري عن هذه التشكيلات الإجرامية.

حصول جهاز حماية المستهلك بعض الإجراءات لجهات المعنية النصب والاحتيال المواطنين الجهات المعنية التليفون المحمول التشكيل الأرقام الرسمية

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«حماية المستهلك» يحذر من عروض شركات المحمول الوهمية

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