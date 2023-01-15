الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشاري تكنولوجيا يكشف سبب حظر الولايات المتحدة لـ«تيك توك» على أجهزتها

تيك توك
تيك توك

قال عاصم جلال، استشاري تكنولوجيا معلومات، إن 22 ولاية أمريكية قامت بحظر استخدام “تيك توك” على أجهزتها، وذلك خوفًا من تسريب البيانات.

 تسريب معلومات الأشخاص لابد أن يكون الرادع  له قانوني

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تطبيقات ما تستطيع التعرف على مكانك حتى لو تم إلغاء خاصية المكان، ومنها تيك توك وجوجل، مؤكدًا أن تسريب معلومات الأشخاص لابد أن يكون الرادع  له قانوني وليس من خلال منع التطبيقات.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي الفيس بوك 3 مليار مستخدم، والواتس 2 مليار والتيك توك لديه واحد مليار وهو الأكثر نجاحًا في الفئة العمرية الأصغر، موضحًا أنه في عالم الأمن السيبراني يوجد عددًا من الشركات الحيادية المتخصصة في كشف الاختراقات.

وتابع، أنه رغم اقرارات بعض الولايات الأمريكية بحظر استخدام التيك توك، إلا أننا لم نرى أي تغيير في هذا المجال، سوى خوف الولايات المتحدة من استخدامه ولذا قامت بحظره في البحرية وبعدها الجيش وأجهزتها. 

استشاري تكنولوجيا تيك توك حظر أجهزتها تسريب معلومات الجيش

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