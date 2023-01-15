محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولي محمود البنا، لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، غدًا الإثنين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر على ستاد القاهرة.

ويضم طاقم التحكيم محمود البنا حكما للساحة، ويعاونه محمود أبوالرجال وهانى خيرى مساعدان، ومحمد يوسف فياض حكما رابعا، ومحمد سلامة حكم فيديو وخالد حسين حكم مساعد فيديو.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة الداخلية بهدف دون رد في دور الـ32 للبطولة ثم فاز على الإسماعيلى بهدف دون رد في دور الستة عشر ثم أطاح بالمصري البورسعيدى بهدف دون رد في دور الثمانية.

بينما تأهل بيراميدز لهذا الدور بعدما تخطى عقبة لافينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ32 ثم أطاح بسيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر وأخيراً تخطى عقبة البنك الأهلى بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.