الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى كأس مصر

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها غدا الإثنين باستاد القاهرة الدولي.

قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز في كأس مصر

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر- محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي- محمد عبدالشافي .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- نبيل عماد دونجا- إمام عاشور-  سيد عبدالله "نيمار"- سيف جعفر- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أحمد مصطفى "زيزو"- مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا- سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه.

الزمالك بيراميدز كاس مصر فيريرا قائمة الزمالك

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