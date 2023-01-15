الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دياب: ردود أفعال «تاكسى» فاجأتنى وتعتبر حدوتة جديدة تمس كل البيوت المصرية

دياب
دياب

قال الفنان دياب إن حكاية "التاكسي" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" تعتبر حدوتة جديدة ومميزة، واستطاعت أن تمس كثيرًا من البيوت المصرية بمختلف الطبقات نظرًا لواقعيته وتماسك أحداثه، معربًا عن سعادته الشديدة بنجاح العمل.

وأضاف "دياب" في تصريح لـ"الدستور"، أن السيناريو سبب رئيسي في موافقته على المشاركة في بطولة العمل، خاصة وأن الشخصية جديدة ومختلفة تمامًا عن أي شخصية قدمها من قبل، مما أثار تحمسه لتجسيدها، مؤكدًا أنه لم يتوقع نجاح العمل بهذا الشكل وتصدره الترند بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن شخصية "سائق التاكسي" ذاكرها من السيناريو بالإضافة إلى توجيهات المخرج محمد عبدالرحمن حماقي دون الاستعانة بأحد من السائقين، نظرًا لتعامله معهم بشكل يومي وشعوره بهم، مردفًا: "اكتفيت بالسيناريو وتوجيهات المخرج وطبعًا تعاملي معاهم دايمًا لأني من إمبابة من الأساس".

وعن كواليس العمل قال دياب إنه استمتع بكواليس المسلسل وبتعاونه مع كل فريق العمل، لافتًا إلى أنه كان يفتقد العمل مع الفنان صلاح عبدالله فكان آخر تعاون معه بمسلسل "ساحرة الجنوب" عام 2015، مشيرًا إلى أن وجوده كان إضافة كبيرة للعمل بالنسبة له فكان مشهده مؤثرًا بشكل كبير، أما عن تعاونه مع الفنانة أيتن عامر أشار إلى أنه ليس أول تعاون لهما معًا، مؤكدًا أنهم استطاعوا أن يصنعا ثنائي لاقى إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، لذلك كان تكرار تعاونهما معًا في الحكاية أمرًا ممتعًا بالنسبة له وبالفعل استطاعا تكرار النجاح مرة أخرى في هذا العمل.

وعن ردود الأفعال، أكد أنه تفاجأ من ردود الأفعال التي تلقاها حول دوره في العمل، مشيرًا إلى أنه اختار أن يشارك في عمل فني هادف وتمس مشاكل شريحة كبيرة من الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن ردود الأفعال كانت أكثر من مرضية بالنسبة له ولكل فريق العمل، متمنيًا أن يكون دائمًا عند حسن ظن الجمهور به.

استطاعت المخرج محمد عبد الرحمن حماقي العمل السائق التواصل الاجتماعي البيوت المصرية المسلسل الفنان دياب

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