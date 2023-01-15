الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق الأوبك للتنمية الدولية يؤكد التزامه بالعمل المناخي

صندوق الأوبك للتنمية
صندوق الأوبك للتنمية الدولية

أكد صندوق الأوبك للتنمية الدولية، التزامه بالعمل المناخي من خلال مهمة رفيعة المستوى بقيادة د.عبد الحميد الخليفة المدير العام للصندوق في أسبوع أبوظبي للأستدامة وذلك في إطار رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28.

وشارك رئيس صندوق الأوبك في أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة (14-19 يناير) والدورة الثالثة عشرة لتجمع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لتكثيف الجهود لحشد التمويل المستدام و دفع استثمارات الطاقة المتجددة في الاقتصادات الناشئة والنامية، في إطار خطة العمل المناخي، حيث يعمل اصندوق على زيادة حصة تمويله للمناخ إلى 40% من إجمالي التمويل بحلول عام 2030.

على هامش المؤتمر وقع الدكتور عبد الحميد الخليفة المدير العام للصندوق اتفاقية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا، لتمهد الطريق لصندوق أوبك كي يصبح شريكًا في منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة (ETAF). ويسعى المرفق ، الذي تديره IRENA ، إلى تعبئة مليار دولار أمريكي مبدئيًا في مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق النامية. ومن المتوقع الإعلان عن شراكة رسمية في وقت لاحق من هذا العام.

في السياق، قال مدير عام صندوق أوبك إن الصندوق مصمم على مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تغير المناخ وفقر الطاقة، مشيرًا إلى أنه يشجع انتقال شامل وعادل للطاقة لا يترك أحداً يتخلف عن الركب. وتعزز الاتفاقية مع أيرينا الجهود المشتركة لحشد الاستثمارات وتسهيل الوصول إلى حلول التمويل المبتكرة والمعرفة والتقنيات لدعم انتقال الطاقة في البلدان الشريكة لنا ".

صندوق الأوبك الأوبك أسبوع أبوظبي للأستدامة الإمارات COP28

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وائل لطفي

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