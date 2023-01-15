صدمة جديدة.. البنك الأهلى يحسم موقفه من عودة حمدى علاء إلى الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف البنك الأهلي بشأن إعادة حمدي علاء لاعب الوسط إلى الزمالك في يناير الجاري والاستفادة منه كصفقة مقايضة.

وطلب نادي سيراميكا كليوباترا فسخ عقد إعارة حمدي علاء للبنك وضمه إلى سيراميكا في صفقة انتقال النيجيري جون إيبوكا إلى صفوف الزمالك.

وأكد المصدر أن البنك الأهلي رفض بشكل نهائي فكرة التفريط في اللاعب والتمسك ببقائه مع الفريق لنهاية الإعارة، مشيرًا إلى أن العقد لا يتضمن أي بند من الأساس يتيح للزمالك فسخ عقد الإعارة كما حدث في صفقة محمود شبانة المعار إلى صفوف سموحة حيث تضمن العقد بند يتيح للزمالك فسخ العقد وإعادة اللاعب بشرط دفع مبلغ مليون جنيه.

وشدد المصدر على أن البنك الأهلي متمسك باستمرار اللاعب خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية هناك وركيزة في وسط الملعب ويقدم مستويات مميزة معهم.

ويحاول الزمالك حسم صفقة جون إيبوكا في الساعات الجارية وضم اللاعب إلى صفوف الزمالك في لسد النقص في الجانب الهجومي بسبب تذبذب مستوى التونسي سيف الدين الجزيري إلى جانب النيجيري سامسون.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على الاجتماع باللاعبين أثناء التقسيمة لشرح بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها، وقرر العودة لمواصلة التقسيمة وتنفيذ الجوانب التي شرحها للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها غدًا الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر.