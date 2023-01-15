الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يتفقد عددًا من الأسواق ومعارض «أهلًا رمضان»

محافظ قنا
محافظ قنا

فاجأ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، عددًا من الأسواق، ومعارض «أهلًا رمضان»، وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتوسع في تنفيذ المعارض والشوادر ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة، رافقه أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والعقيد تامر النجار، مدير مباحث التموين، ورائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا وعدد من القيادات التنفيذية. 

واطمأن محافظ قنا، خلال جولته، على توافر السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة، والبقوليات، والعصائر بمعرض "أهلًا رمضان"، واستمع إلى أراء عدد من المواطنين، واطمأن منهم بتوافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهًا المسؤولين بمراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولاً بأول لضمان تلبية لاحتياجات المواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية .

وأضاف الداودي، أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حتى الآن افتتاح ٥ معارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بمدن (قوص - قنا - فرشوط - أبوتشت)، بالتعاون مع الغرفة التجارية وكبار التجار وحزب مستقبل وطن، بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

كما تابع المحافظ حركة البيع والشراء بمعرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المنزل الحديث والذي نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بوسط مدينة قنا، والذى يضم أدوات منزلية ومستحضرات تجميل وملابس رجالى وأطفالي ونسائي، بأسعار تنافسية ، كما تفقد أحد محلات بيع مستحضرات التجميل. 

كما تفقد عددًا من محال بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والبقوليات بمنطقة السوق الفوقاني للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن الأسعار منعا للغش التجاري.

اشرف الداودي البقوليات التنمية المحلية الجمهورية الخضروات والفاكهة الداودي محافظ قنا الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان الرئيسى بالجيزة

رفع آثار حادث سير بطريق مصر أسيوط الزراعى فى البدرشين

حبس فرد أمن بتهمة بيعه أنتيكات مسروقة في الجمالية

إصابة العشرات من الشرطة الألمانية خلال صدامات مع نشطاء بيئيين

استكمال محاكمة متهم بقتل صديقه بدار السلام غدًا

تحرير 12 شخصا احتجزوا رهائن فى محطة قطار جنوب نيجيريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس