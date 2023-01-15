محافظ قنا يتفقد عددًا من الأسواق ومعارض «أهلًا رمضان»

فاجأ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، عددًا من الأسواق، ومعارض «أهلًا رمضان»، وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتوسع في تنفيذ المعارض والشوادر ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة، رافقه أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والعقيد تامر النجار، مدير مباحث التموين، ورائد هارون، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.

واطمأن محافظ قنا، خلال جولته، على توافر السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة، والبقوليات، والعصائر بمعرض "أهلًا رمضان"، واستمع إلى أراء عدد من المواطنين، واطمأن منهم بتوافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهًا المسؤولين بمراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولاً بأول لضمان تلبية لاحتياجات المواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية .

وأضاف الداودي، أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حتى الآن افتتاح ٥ معارض لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بمدن (قوص - قنا - فرشوط - أبوتشت)، بالتعاون مع الغرفة التجارية وكبار التجار وحزب مستقبل وطن، بهدف توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

كما تابع المحافظ حركة البيع والشراء بمعرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المنزل الحديث والذي نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بوسط مدينة قنا، والذى يضم أدوات منزلية ومستحضرات تجميل وملابس رجالى وأطفالي ونسائي، بأسعار تنافسية ، كما تفقد أحد محلات بيع مستحضرات التجميل.

كما تفقد عددًا من محال بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والبقوليات بمنطقة السوق الفوقاني للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن الأسعار منعا للغش التجاري.