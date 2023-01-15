الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

رابط الوصول إلى موقع
رابط الوصول إلى موقع الحجز الالكترونى لبنك الاسكان والتعمير

يكثر البحث عن موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير مع بدء حجز كراسات شروط مشروعات الإسكان الاجتماعي اليوم الأحد 15 يناير 2023 ويستمر حتى 16 فبراير 2023.

رابط موقع الحجز الإلكترونى لبنك الإسكان والتعمير 2023

نعرض لكم في التقرير التالي رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الاسكان والتعمير وتفاصيل الوحدات السكنية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان.
 

من خلال الدخول على الرابط التالي الخاص ببنك الإسكان والتعمير يمكن حجز الوحدات السكنية

 https://www.hdb-reservation.com/
 

بمجرد الدخول على الرابط السابق تظهر لك الصفحة وبها نص الترحيب التالي: 

مرحبا بكم في موقع بنك التعمير والإسكان

لحجز الوحدات والأراضي المملوكة لهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة

ثم يتم اختيار الوحدات السكنية من الخيارات الموجودة 

ويظهر بها الخيارات التالية

جنة السكني مرحلة ثامنة

وحدات كاملة التشطيب " بمشروع جنه السكنى" بعدد (10872) وحدة سكنية بمدن (الشيخ زايد ـ 6 أكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ المنصورة الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ ملوي الجديدة) بمساحات تتراوح من 100م2الى 161م
 

واسفلها خيارين إما كراسة الشروط أو أرغب في التقدم
 

دار مصر مرحلة رابعة

 

وحدات كاملة التشطيب ضمن محور "دار مصـر" بمساحات من 100 حتى 150 م2 بعدد(512) وحدة سكنية بمدن(العبور ــ 15مايو ــ برج العرب الجديدة ـ دمياط الجديدة ) وبنموذج معماري مميز ومحاطة بسور من السياج الشجري لتحقيق الخصوصية "

سكن مصر مرحلة تاسعة 
 

وحدات كاملة التشطيب ضمن محور "سكن مصر" بعدد (8660) وحدة سكنية بمساحات من 106 حتى 133 م2 بمدن ( اكتوبر الجديدة ـ حدائق اكتوبر ـ القاهرة الجديدة ــ العبورالجديدة ـ الشروق ــ المنصورة الجديدة- دمياط الجديدة ـ العلمين الجديدة ــ المنيا الجديدة ــ ناصر غرب اسيوط ـ غرب قنا) وبنموذج معماري مميز كما أنه سيحاط بسور شجري لتوفير الخصوصية.

الإسكان المتميز ذو طابع ساحلي مرحلة سادسة
 

وحدات كاملة التشطيب ضمن محور "الإسكان المتميز " بعدد (1791) وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذو طابع ساحلي بمدن (المنصورة الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ رشيد الجديدة ـ العلمين الجديدة) بمساحات تتراوح من (90م2 الى 109م2 ) وبنموذج معماري مميز.

الحصة العينية شمال افريقيا (قطامية جاردنز) مرحلة ثانية

وحدات كاملة التشطيب بعدد (497) وحدة سكنية من الحصة العينية المستحقة للهيئة من مشروع شمال افريقيا قطامية جاردنز بمدينة القاهرة الجديدة بمساحات تتراوح من 90م2 الى130م2.

 
طرح وحدات سكنية جديدة 2023
 

كانت وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 22 ألف وحدة سكنية في 5 مشروعات سكنية ضمن المدن الجديدة  هي مشروع سكن مصر ومشروع دار مصر ومشروع جنة ومشروع إسكان متميز ذى طابع ساحلي  ووحدات في مشروع قطامية جاردنز.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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