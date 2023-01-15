الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد غرامة «جلسة الليزر»: فيريرا يدرس استبعاد مصطفى شلبي أمام بيراميدز

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من مباراة بيراميدز، غدا في نصف نهائي كأس مصر.

وجاء قرار فيريرا، استكمالا للعقوبة الموقعة علي الثلاثي مصطفى شلبي، عبدالله جمعه، محمد صبحي بتوقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، بعد نشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخضوع لجلسات الليزر، مما أثار غضب  جماهير الزمالك ضدهم، في ظل تراجع نتائج الفريق.

غرامة 300 ألف جنيه على ثلاثي الزمالك بسبب جلسة الليزر

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرر توقيع عقوبة مالية على ثلاثي الفريق مصطفى شلبي ومحمد صبحي وعبد الله جمعة.

وأبلغ مرتضي منصور، المشرف على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمير مرتضي بتوقيع عقوبات مالية على الثلاثي وفقاً للائحة النادي، والتي قدرت بـ300 ألف جنيه غرامة على كل من مصطفى شلبي، وعبد الله جمعة، محمد صبحي

وكان الثلاثي مصطفى شلبي ومحمد صبحي وعبد الله جمعة قد نشروا صورا لهم خلال الخضوع لجلسات الليزر، مما أثار غضب جماهير الزمالك ضدهم، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الثلاث الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك بيراميدز كاس مصر فيريرا مصطفي شلبي

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