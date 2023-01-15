الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات المفاجئة لرصد المخالفين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف حملات المتابعة الميدانية والفعلية لكافة القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة وتنفيذ حملات مفاجئة ودورية على كل القطاعات لرصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل وتحقيق الانضباط الإداري وردع المخالفين والخارجين عن القانون.

وأوضح أنه من حق المواطن أن يحصل على خدمة جيدة وطبيعية في القطاعات المختلفة، جاء ذلك خلال لقاءه محمد الأمير، مدير إدارة المتابعة الميدانية الجديد بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن اليومية ومراعاة الصالح العام والإبلاغ الفوري عن أي مشاكل يتم التعامل معها والعمل على حلها بصورة عاجلة وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين وعمل معاينة على الطبيعة.

ووجّه بأهمية العمل بروح الفريق ونزول جميع العاملين بالمتابعة الميدانية بالحملات على المديريات والإدارات المختلفة فضلاً عن الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية والتأكيد على التزام العاملين بهذه القطاعات ومتابعة دفاتر الحضور والانصراف وأعمال الصيانة والنظافة ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم تقرير مفصل ودوري يتضمن إيجابيات وسلبيات القطاعات المختلفة التي يتم رصدها خلال الحملات الدورية والمفاجئة على هذه المديريات والمؤسسات الخدمية المختلفة بهدف تحقيق الارتقاء في معدلات الأداء الإداري.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 122 لسنة 2023 بندب محمد فؤاد الأمير أخصائي علاقات عامة أول (ب) بالمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالديوان العام للعمل مديرًا لإدارة المتابعة الميدانية لحين شغل الوظيفة قانونًا.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذا يأتي في إطار تطوير منظومة العمل داخل مختلف الإدارات وذلك عن طريق ضخ دماء جديدة لضمان تحسين العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الإنضباط الإدارى الحملات الدورية والمفاجئة الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القطاعات الخدمية الوحدات المحلية تحقيق الانضباط الأداري جودة الخدمات المقدمة

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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