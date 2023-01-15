«الطيران الأمريكي» يحقق في حادث اصطدام وشيك لطائرتين بمطار كينيدي

أكدت هيئة الطيران الفدرالي الأمريكي، الأحد، تفادي اصطدام طائرتين بمطار كينيدي بنيويورك وفتح تحقيق بالحادث.

وقال مسؤولون أمريكيون، اليوم إن طائرتين تعرضتا لحادث تصادم وشيك في مطار جون كنيدي، يوم الجمعة، عندما عبرت إحداهما المدرج بينما كانت الأخرى على وشك الإقلاع، فيما تجري إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في الحادث، وذلك وفق صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

- تفاصيل اصطدام طائرتين بمطار كينيدي بنيويورك

وأضاف المسؤولون “في حوالي الساعة 8:45 مساءً ، لاحظ الطاقم أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية تعبر إلى المدرج من ممر تاكسي مجاور بينما كانت طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز على وشك الإقلاع، فيما استعمل ضرب طيارو دلتا فرامل الطائرة في الوقت المناسب لتجنب مأساة فقد توقفت الطائرة التي تقل أكثر من 150 شخصًا على بعد 1000 قدم فقط من طائرة الخطوط الجوية الأمريكية".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنه تم إحباط الإقلاع بعد أن لاحظ مراقبو الحركة الجوية "أن طائرة أخرى تعبر المدرج أمام الطائرة المغادرة".

وبحسب الصحيفة لم يصب أحد بأذى ، لكنه تسبب في تأخر ركاب شركة دلتا، الذين كانوا في طريقهم إلى جمهورية الدومينيكان لليلة واحدة من رحلتهم ، حسبما قال متحدث باسم دلتا للصحيفة.

وعادت طائرة دلتا، الرحلة 1943 ، إلى بوابتها وأمرت ركابها البالغ عددهم 145 راكبا وستة من أفراد الطاقم بالاستعداد للقيام بالرحل وتم بالفعل إعادة جدولة الرحلة إلى صباح يوم السبت وتم منح العملاء غرف فندقية طوال الليل، وقالت شركة الطيران في بيان: "سلامة عملائنا وطاقمنا هي دائمًا الأولوية الأولى لشركة دلتا".