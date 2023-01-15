محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز (خاص)

استقرت لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج، على اختيار الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها غدًا في الدور قبل النهائي لكأس مصر.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة إن محمود البنا من الحكام المميزين، وله خبرات كبيرة في إدارة مثل هذه المباريات الصعبة.

وأضاف المصدر أنه كانت هناك مفاضلة بين محمود البنا وأحمد الغندور الحكم الدولي، وفي النهاية تم الاستقرار على إسناد المباراة لمحمود البنا.

وتابع أن لجنة الحكام اختارت طاقمًا مميزًا لمباراة الزمالك وبيراميدز، مشيرًا إلى اختيار محمود أبوالرجال وهاني خيري كحكام مساعدين للمباراة نظرًا لخبراتهما الكبيرة.