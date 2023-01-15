المشدد 3 سنوات لـ4 متهمين شرعوا في قتل آخر بطوخ

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل جارهم خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين "السيد را"، مخلي سبيله، و"هاني. ع"، مخلي سبيله، "خالد. أ"، هارب، "محمد. ش"، هارب، شرعوا في قتل المجني عليه "مصطفى ص ع"، عمدا مع سبق الإصرار.

أضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وأداة "عصي"، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنة بالصدر، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، أتبعها بضربة باليد اليمنى بالسلاح الأبيض إحرازه.