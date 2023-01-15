الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جنايات بورسعيد» تنتدب محاميا للدفاع عن المتهم بقتل والدة عشيقته

نورهان
نورهان

انتدبت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، محاميًا من النقابة للحضور مع حسين فهمي، المتهم بقتل سيدة بورسعيد داليا الحوشي بمساعدة ابنتها، وذلك بعد تنحي محاميه من الجلسة الثالثة، وذلك خلال انعقاد الجلسة بمقر محكمة جنايات بورسعيد.

وتنحي المحامي مينا نصر عن استكمال القضية بعد شعوره إن المتهم يستحق العقاب وان الجريمة بشعة وتضر المجتمع أجمع ويجب أن يكون المتهم عبرة لمن تسول له نفسه استباحة فعل الفحشاء وإزهاق الأرواح .

وطالب محمد صفا  محامي داليا الحوشي المقتولة على يد ابنتها وعشيقها ببورسعيد، من محكمة الجنايات باستصدار صورة من وثيقة زواج أم المتهم، بجانب البصمة الوراثية لبيان هل هو ابن لمن سطرت الأوراق لأمه وأبيه، وهل إخطار قيد الميلاد مطابق أم مزور.

كما طالب بضم الطفل للجنايات، قائلًا: إنه مقيد بتاريخ مُغاير لميلاده، وذلك أثناء أولى جلسات محاكمة المتهمة.

وبدأت هيئة الدفاع عن داليا الحوشي المقتولة على يد ابنتها وعشيقها بـ محافظة بورسعيد، مرافعتها بمطالبة المحكمة بالتصدي لمحاكمة الطفل المتهم أمام جنايات الأحداث، وطالبت بضمه لمحكمة الجنايات.

وأكدت هيئة الدفاع ، أن الشهادة استصدرت على قيد ميلاد من طبيب بالمغايرة للحقيقة، فيما ردت المحكمة بأن شهادة الميلاد جعلته يعاقَب أمام جنايات الأحداث، وقال المستشار: أنا غير مختص بإثبات النسب.

ونظرت محكمة جنايات بورسعيد، أمس السبت، أولى جلسات محاكمة نورهان خليل قاتلة أمها داليا الحوشي بمحافظة بورسعيد، وذلك أمام الدائرة الثالثة والتي بترأسها المستشار السيد عبد العزيز، وتنعقد بعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل.

إزهاق الأرواح البصمة الوراثية الجلسة الحسن الشهادة

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