استشارى حساسية ومناعة يحذر من تناول حقنة «هتلر» للإنفلونزا

كشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة عن خطورة حقنة «هتلر» لأعراض البرد والإنفلونزا بأشكالها المختلفة.

حقنة هتلر

وقال الحقنة الثلاثة أو ما يطلق عليها حقنة هتلر تقوم بإراحة المريض أو المصاب بأعراض البرد أو الإنفلونزا بشكل وهمي وذلك بسبب احتوائها على كورتيزون، ومسكن ومضادات حيوي فهم يقومون بتحسين الأعراض مهما كانت، وعند تكرار تلك الحقنة ينتج عنها بسبب احتوائها الكورتيزون مثل «السكر، وضعف المناعة، وكذلك مضاعفات سلبية على الكلى والكبد».

حقنة هتلر قد تسبب الوفيات

ونوه خلا حواره على القناة الأولى الفضائية المصرية اليوم، أن حقنة "هتلر" قد تسبب الوفاة في حالة عدم إجراء اختبارات الحساسية، مشيرًا إلى أن الطبيب المعالج هو المختص في تحديد نوع العدوي وحاجة المريض للمضاد الحيوي من عدمه على سبيل المثال حالات الصديد مثل «صديد اللوز، والالتهاب المكروبي البكتيري».

كوفيد 19-

وأشار إلى أنه في حالة كتابة الطبيب له حقنًا معينة ليأخذها المريض لا تؤخذ في صيدلية وإنما فى المستشفى تحت إشراف طبي أيضًا، أما عن المضاد الحيوي في البرتوكول العلاجي لفيروس «كورونا» لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي وفي حالات معينة فقط، ولكن الفرط في استخدامه مع الفيروس لا يوجد له استخدام طبي حتى في البرتوكول إلا في حالات خاصة وتحت إشراف طبي عند وجود اشبتاه عدوى فيروسية مشتركة مع العدوي البكتيرية غير ذلك لا ينصح باستخدام المضادات الحيوية نهائيًا.

الاستمرار على أخذ المضاد الحيوي باستشارة الطبيب

واختتم أنه في حالة توجيه الطبيب المعالج إلى صرف علاج المضاد الحيوي للمريض لا يجب التوقف في استخدامه إلا بعد إتمام المدة المحددة التي نصح بها الطبيب معلقًا «هناك بعض الأسر بعد تحسنهم من المرض في يومين تلاته يبدأ يوقف من نفسه العلاج وخلاص أنا بقيت تمامًا، وهناك بعد الأسرى تأخذه بدون داع ولكن في الحالتين كارثة كبيرة» مما تجعل البكتيريا فيما بعض تقاوم تلك الأنواع من المضادات الحيوية.