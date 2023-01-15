حبس سائقين قتلا شقيقتيهما بسبب خلافات أسرية فى الصف

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شقيقتيهما بسبب خلافات أسرية في الصف.

وكلّفت النيابة الطبيب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل شقيقتين داخل منزل في الصف، وبإجراء التحريات تبيّن أن شقيقيهما ويعملان سائقين وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بقتلهما خنقاً، بسبب خلافات أسرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.