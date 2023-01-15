الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائقين قتلا شقيقتيهما بسبب خلافات أسرية فى الصف

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شقيقتيهما بسبب خلافات أسرية في الصف.

وكلّفت النيابة الطبيب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل شقيقتين داخل منزل في الصف، وبإجراء التحريات تبيّن أن شقيقيهما ويعملان سائقين وراء ارتكاب الجريمة. 

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بقتلهما خنقاً، بسبب خلافات أسرية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

مديرية أمن الجيزة الصفة التشريحية خلافات أسرية التحقيقات سائقين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

تقارير: مصالحة محتملة بين هارى وأفراد العائلة الملكية قبل تتويج تشارلز الثالث

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل «ضحية الآيفون» بالمحلة

تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الأول الثانوى عبر التليجرام (صور)

قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر

انعقاد الجمعية العمومية لشركة «نوربيتكو» اليوم

لمراقبة الأسعار والأسواق.. حملات مكبرة للتفتيش على المحال ومعارض السلع بسفاجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس