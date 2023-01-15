الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يقود حملة للتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية

رئيس مدينة مرسي علم
رئيس مدينة مرسي علم

قاد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، حملة مكبرة للتفتيش والمرور على المحلات التجارية ومحال الخضروات والفاكهة والسوبر ماركت بالمدينة، وذلك لمتابعة أسعار السلع المعروضة، لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الاحتكار أو الاستغلال، وتحريرمحاضر فورية للمخالفين.

 

وشدد رئيس مدينة مرسى علم، على المرور الدائم والمستمر على الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية، وعدم التهاون مع من يتلاعبون بقوت الشعب من محتكري السلع والمغالين فيها، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن توجيهات محافظ البحر الأحمر واضحة في هذا الشأن بتفعيل الأجهزة الرقابية ومحاربة الغلاء، والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين والتصدي لجشع التجار.

 

حملات للتفتيش على الأسعار بالمحال والأسواق ومعارض السلع بسفاجا


على جانب آخر أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، تنفيذ اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات والتفتيش على المحال التجارية والأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع، وسد النقص في كافة السلع بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، تم فتح تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الأسعار والسلع الاستراتيجية بجميع المنافذ والمعارض التجارية.


وأوضح رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار، تقوم اللجان الفرعية المكونة (قسم الشرطة، التموين، مكتب العمل، الصحة، البيطرية، من مجلس المدينة الإنتاج والتعاون، تراخيص المحال، البيئة، المتابعة الميدانية، بهدف بالمرور على الأسواق؛ للتأكد من تنفيذ التجار للقرار الجديد، والقيام بوضع الأسعار على السلع في كافة الأسواق، بجانب توعيتهم بالإجراءات القانونية التي ستطبق عليهم حال مخالفة تطبيق القرار.


وأضاف شعبان، أن اللجنة بدأت أعمالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت بجميع أحياء مدينة سفاجا بهدف وضع سعر عادل لعدد من السلع الاستراتيجية يصل إلى 15 سلعة، وهي سلع أساسية ومهمة بالنسبة للمواطن الذي يقوم باستهلاكها بشكل يومي، ومنها: السكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والشاي، والزيوت بأنواعها، والبيض، والدواجن، واللحوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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