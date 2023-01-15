الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف وتقديم العلاج لـ59 حيوانًا و456 طائرًا فى قافلة بيطرية بالغربية

قافلة بيطرية بالغربية
قافلة بيطرية بالغربية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية بقرية أبوصير بنا التابعة لمركز سمنود، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجًا، وذلك تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ59 حيوانًا، و456 طائرًا وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "أنور"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات من المديرية.

بقافلة مجانية بالغربية الكشف العلاج 59حيوان و456 طائر

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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