الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناعة النواب» تناقش خطة قطاع الأعمال لتطوير الشركات المتعثرة.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم الأحد، الأول لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة عبدالحافظ أبوزيد، بشأن ما تم من إجراءات تنفيذية على أرض الواقع فيما يخص إنشاء المدينة الصناعية (طربول) بمدينة أطفيح محافظة الجيزة.

أما الاجتماع الثاني سيكون لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، والنائبة منى عمر، والنائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي، حيث إن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسيرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات ما ترتب عليه تراكم المديونيات والخسائر.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة. 

الاستقرار الوظيفي التطوير التكنولوجي التصنيع المحلي المدينة الصناعية المستشار حنفي جبالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائب محمد عبدالله زين الدين

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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