«خطة البرلمان» تناقش الحساب الختامى لوزارة الإسكان وهيئة مياه الشرب.. اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد، الأول لمناقشة حساب ختامي موازنة (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) للسنة المالية 2021/2022.

كما تعقد اجتماع آخر في ذات اليوم لمناقشة حساب ختامي موازنة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) للسنة المالية 2021/2022.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

كما يحدد المجلس موعد مناقشة 30 طلب مناقشة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، مثل توفير وسائل مواصلات بالمدن والقرى، والتعامل مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و توفير مناخ جاذب للمستثمرين وإعداد كوادر إدارية متميزة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة و حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين، وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير، وكذلك إحلال وتجديد وإنشاء قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى خطة التعامل مع الفيروسات والأمراض المعدية بين الطلاب بالمدارس، والتعامل مع طوارئ فصل الشتاء، وتحقيق التوازن البيئي للبحيرات لتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها ودعم الفلاح وإنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.