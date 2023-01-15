عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو.. (صور)

تظاهر عشرات الآلاف من اليساريين الإسرائيليين، مساء السبت، في ميدان "هابيما" في تل أبيب ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.



وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية إنه بالتزامن مع المُظاهرة في "تل أبيب"، جرى تنظيم مظاهرات أصغر في "حيفا"، وفي القدس المُحتلة.

وبلغ عدد المتظاهرين في القدس 1500 حسب تقديرات الشرطة الاسرائيلية، وشارك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك في مظاهرة تل أبيب.

وتعهدت حركة "الأعلام السوداء" في بيان بالكفاح ضد حكومة نتنياهو، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي يريد نتنياهو إجراءها في النظام القضائي، عبر وزير العدل ياريف ليفين، تعرض إسرائيل للخطر.



ويرى المعارضون لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل، أن خطة وزير العدل الحالي تحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين الكنيست، وكذلك تغير من طريقة اختيار قضاتها، وبالتالي يحول المحكمة العليا من مؤسسة مستقلة، إلى هيئة شبه سياسية.

وكان عضو الكنيست عن "المعسكر الوطني"، جادي إيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، دعا إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، وحث مليون إسرائيلي على النزول إلى الشوارع للتظاهر ضد الحكومة وتغييراتها الجذرية المخططة في النظام القضائي.