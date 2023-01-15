الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل إطلاق ومناقشة كتاب «يوليو فى عيون أفريقية» بالمؤسسة الأفريقية.. اليوم

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

«يوليو في عيون أفريقية»، للباحث دكتور محمد عبد الكريم أحمد، والصادر حديثًا عن دار المرايا للثقافة والفنون، محور الأمسية الثقافية، والتي تعقد في مقر المؤسسة الأفريقية، بمقرها الكائن في 36 شارع شريف ــ عمارة الإيموبيليا، وذلك في الرابعة عصر اليوم الأحد.

ومؤلف كتاب «يوليو في عيون أفريقية»، محمد عبد الكريم أحمد، باحث متخصص في الشئون الأفريقية، منسق أبحاث وحدة أفريقيا بمعهد الدراسات المستقبلية في بيروت، أصدر مجموعة من المؤلفات والترجمات والبحوث في شئون ليبيا والسودان ونيجيريا وإثيوبيا والفكر الأفريقي والحركات الاجتماعية والإسلامية وقضايا الإرهاب في أفريقيا والعلاقات الروسية الأفريقية، وكاتب في العديد من الصحف العربية.

 وكتاب «يوليو في عيون أفريقية»، للباحث دكتور محمد عبد الكريم أحمد ــ كما جاء في مقدمته ــ  يحاول اختراق حالة "التنميط" المنهجية التي تكتفي برفع شعارات الأخوة مع شعوب وأبناء قارتنا الإفريقية دون بذل جهد أكبر في فهم دوافع وديناميات رؤي هذه الشعوب في علاقاتها بمصر وثورة يوليو في القلب منها، كمرحلة تأسيسية في فترة ما بعد الاستقلال، وما تشير إليه من استمرار سوء الفهم المتبادل وتعميقه وإتاحة فرص هائلة أمام تزييف التاريخ وتجهيل الجغرافيا (كما في حالات كثيرة يتناولها عرضا العمل الحالي).

ويضيف مؤلف كتاب «يوليو في عيون أفريقية»، محمد عبد الكريم أحمد، في مقدمته للكتاب: ولا يخفي أن المقصود هنا بذل الجهد من أجل تفادي مزيد من التنميط عوضًا عن «طرق الأبواب» التفاعل الجاد والموضوعي مع المنتج الفكري العام في القارة الإفريقية «جنوب الصحراء» وتفهمه وإنتاج معرفة أخري أكثر وعيًا ونقدًا في آن واحد.

يأتي كتاب «يوليو في عيون أفريقية» للدكتور محمد عبدالكريم كإسهام فلسفي قيم لكاتب وباحث سياسي رصين أثري مجاليّ البحوث الافريقية والعلاقات الدولية بالعديد من المؤلفات والترجمات المتخصصة في شئون ليبيا والسودان ونيجيريا وإثيوبيا والفكر الأفريقي والحركات الاجتماعية والإسلامية وقضايا الإرهاب في أفريقيا، والعلاقات الروسية الأفريقية، فضلًا عن كونه منسقًا لأبحاث وحدة أفريقيا بمعهد الدراسات المستقبلية ببيروت، وكاتبًا في العديد من الصحف العربية.

حفل إطلاق ومناقشة كتاب يوليو في عيون أفريقية المؤسسة الأفريقية دكتور محمد عبد الكريم أحمد المرايا للثقافة والفنون

مواد متعلقة

بيتر ماهر الصغيران: اسم الكاتب كبصمة اليد أو حتى العلامة التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

القوات الروسية تدمر 3 مدافع وتقتل 30 جنديا أوكرانيا فى دونيتسك

رياح وشبورة.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

إنتر ميلان يهزم هيلاس فيرونا فى الدورى الإيطالى

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو.. (صور)

تقرير: فيسبوك يكافح من أجل السيطرة على بيانات مستخدميه

نقيب صيادلة الإسكندرية حول حبس عضوة بالنقابة: نحن فى انتظار حيثيات الحكم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس