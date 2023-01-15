حفل إطلاق ومناقشة كتاب «يوليو فى عيون أفريقية» بالمؤسسة الأفريقية.. اليوم

«يوليو في عيون أفريقية»، للباحث دكتور محمد عبد الكريم أحمد، والصادر حديثًا عن دار المرايا للثقافة والفنون، محور الأمسية الثقافية، والتي تعقد في مقر المؤسسة الأفريقية، بمقرها الكائن في 36 شارع شريف ــ عمارة الإيموبيليا، وذلك في الرابعة عصر اليوم الأحد.

ومؤلف كتاب «يوليو في عيون أفريقية»، محمد عبد الكريم أحمد، باحث متخصص في الشئون الأفريقية، منسق أبحاث وحدة أفريقيا بمعهد الدراسات المستقبلية في بيروت، أصدر مجموعة من المؤلفات والترجمات والبحوث في شئون ليبيا والسودان ونيجيريا وإثيوبيا والفكر الأفريقي والحركات الاجتماعية والإسلامية وقضايا الإرهاب في أفريقيا والعلاقات الروسية الأفريقية، وكاتب في العديد من الصحف العربية.

وكتاب «يوليو في عيون أفريقية»، للباحث دكتور محمد عبد الكريم أحمد ــ كما جاء في مقدمته ــ يحاول اختراق حالة "التنميط" المنهجية التي تكتفي برفع شعارات الأخوة مع شعوب وأبناء قارتنا الإفريقية دون بذل جهد أكبر في فهم دوافع وديناميات رؤي هذه الشعوب في علاقاتها بمصر وثورة يوليو في القلب منها، كمرحلة تأسيسية في فترة ما بعد الاستقلال، وما تشير إليه من استمرار سوء الفهم المتبادل وتعميقه وإتاحة فرص هائلة أمام تزييف التاريخ وتجهيل الجغرافيا (كما في حالات كثيرة يتناولها عرضا العمل الحالي).

ويضيف مؤلف كتاب «يوليو في عيون أفريقية»، محمد عبد الكريم أحمد، في مقدمته للكتاب: ولا يخفي أن المقصود هنا بذل الجهد من أجل تفادي مزيد من التنميط عوضًا عن «طرق الأبواب» التفاعل الجاد والموضوعي مع المنتج الفكري العام في القارة الإفريقية «جنوب الصحراء» وتفهمه وإنتاج معرفة أخري أكثر وعيًا ونقدًا في آن واحد.

يأتي كتاب «يوليو في عيون أفريقية» للدكتور محمد عبدالكريم كإسهام فلسفي قيم لكاتب وباحث سياسي رصين أثري مجاليّ البحوث الافريقية والعلاقات الدولية بالعديد من المؤلفات والترجمات المتخصصة في شئون ليبيا والسودان ونيجيريا وإثيوبيا والفكر الأفريقي والحركات الاجتماعية والإسلامية وقضايا الإرهاب في أفريقيا، والعلاقات الروسية الأفريقية، فضلًا عن كونه منسقًا لأبحاث وحدة أفريقيا بمعهد الدراسات المستقبلية ببيروت، وكاتبًا في العديد من الصحف العربية.