أستاذ فيروسات: منظمة الصحة العالمية تضيف 6 أدوية جديدة لعلاج كورونا

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات والمناعة، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت مؤخرًا 6 علاجات جديدة لكورونا لم تكن موجودة من قبل، 3 منها تمنع دخول المستشفيات لكبار السن والفئات الأكثر تضررًا، كما أن هناك 3 منها تنقذ المرضى الذين لدهم إصابة شديدة.

كل حالة إصابة بكورونا تختلف عن الأخرى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل حالة مصابة بكورونا تختلف عن الأخرى من حيث الأدوية المستخدمة، وشدة المرض كما تم مراجعة عدد من الأدوية ورفضها لأنها ليس لها تأثير على المرضى، وأكدت المنظمة أن الكمامة هي الشيء الأساسي والمهم في الوقاية من المرض.

وتابع، أن فترة العزل قللتها منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، فكانت 10 أيام لمن ظهرت عليهم الأعراض، وبعدها 3 أيام ويقوم المريض بعمل تحليل، وخفضتها المنظمة لعشرة أيام فقط، كما خفضت فترة العزل من 10 أيام لمن لم يظهر عليهم أعراض المرض لخمسة أيام فقط، واكتفت بالاختبار السريع بدلًا من pcr.