الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة تعلن عن فرص عمل لعمال الزراعة.. تعرف على التفاصيل

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 25 فرصة عمل جديدة للشباب بشركة إنتاج للزيوت العطرية بالقليوبية، وذلك براتب 2400 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 25 عاملًا زراعيًا، ولا يشترط في المتقدم للحصول على تلك الوظيفة أن يكون حاصلًا على مؤهل، على أن يتراوح عمره من 20 سنة، وحتى 40 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في كفر الصهبي، شبين القناطر، القليوبية، أو الاتصال على 01000123841، والتواصل مع المدير المسئول عمرو محمد.

وكانت قد تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى مجال التدريب المهني مع شركة المشروعات البترولية الاستشارات الفنية (شركة بتروجت - حقل ظهر) ويمثلها المهندس جابر فتة مدير عام مشروع حقل ظهر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنفيذ استراتيجية الوزارة التي تهدف تأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهني التحويلي وإكسابهم المهارات الفنية والتقنية اللازمة للمنافسة في سوق العمل ومواجهة متطلباته.

وأوضح عبدالونيس عبدالله، مدير مديري القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره للوزارة، أن البروتوكول تضمن تدريب الشباب على مجموعة من المهن التي تحتاج إليها الشركة فى مشروعاتها المختلفة، وأن يكون التدريب بنظام الساعات المعتمدة وأن يتقاضى المتدرب مبلغ 30 جنيهًا عن كل يوم تدريبي تتحملها الشركة وأن يمنح المتدرب الذى يجتاز الاختبارات شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة بعد انتهاء مدة التدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه وقع البروتوكول من جانب الشركة المهندس عاطف السيد، مدير عام مساعد لمشروع حقل ظهر، بحضور محمود السقا وكيل المديرية، ومنار العوضى مدير إدارة التدريب المهني، وحنان سليمان مدير الحسابات، ووسام محمد مدير إدارة بحوث العمالة، ومحمد سامح مدير عام مساعد الموارد البشرية بالشركة، وقد تفقد مدير المديرية والوفد المرافق مدرسة ورش بتروجت، حيث بدأ التطبيق الفعلي للبروتوكول بالتحاق عدد 15 متدربًا من الشباب على مهنة برادة المواسير بنظام الساعات المعتمدة وتبلغ مدة البرنامج التدريبي 620 ساعة تدريبية.

القوى العاملة فرصة عمل وظائف عامل زراعي برتوكول تعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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