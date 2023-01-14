السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لضبط الأسعار ويتفقد معارض «أهلا رمضان»

أبو زيد يقود حملة
أبو زيد يقود حملة لضبط الأسعار ببني مزار

قاد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة على عدد من المحال التجارية والهايبرات بمركز بنى مزار شمال المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.

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رافق نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، وعدد من الجهات المعنية.

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وخلال الحملة، وجه نائب المحافظ بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة وذلك للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، حيث تم تحرير محضر لبيع سلع تموينية للمستهلكين بسعر أعلى من السعر المقرر وذلك أثناء تفقد أحد المعارض، كما تم خلال الجولة ضبط مخزن تعبئة بقرية صندفا يحتوى على 23.5 طن أرز محتكر من قبل التجار، حيث تم مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ٤١٤٨ لسنة ٢٠٢٢ ووجه نائب المحافظ ببيع الكمية المصادرة بقرى مركز بني مزار.

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شدد نائب المحافظ خلال الجولة، على عدم زيادة الأسعار بالشكل المبالغ فيه، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية، مشددا على أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة.

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كما تفقد نائب المحافظ، معارض أهلا رمضان فى قرى (صندفا _ بنى على _ شلقام _ القيس) ووجه بتحرير محضر لبدال تمويني لعرض سلع تموينية بأزيد من سعرها، كما حرص نائب المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، مؤكدا إقامة العديد من المعارض بقري المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى كما أكد الدور الإيجابي للمواطنين للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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نائب محافظ المنيا حملة مكبرة لضبط الأسعار تفقد معارض أهلا رمضان قري مركز بني مزار بالمنيا ضبط مخزن بداخله 23 طن أرز بقرية صندفا ببني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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