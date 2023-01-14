السبت 14 يناير 2023
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فن

المخرج محمد عبدالرحمن حماقي: نجاح حكاية «تاكسي» فاق توقعاتي

المخرج محمد عبد الرحمن
المخرج محمد عبد الرحمن حماقي

قال المخرج محمد عبدالرحمن حماقي، إن كواليس حكاية «تاكسي» ضمن حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، كانت لطيفة وممتعة، مشيرًا إلى أنهم عقدوا جلسات عمل مكثفة قبل انطلاق التصوير للتحدث مع كل فنان مشارك في الحكاية حول شخصيته، حرصًا منهم لخروج العمل في أفضل صورة، مؤكدًا أنه لم يتوقع كل ردود الأفعال التي وصفها بـ "العظيمة"، مشيرًا إلى أن نجاح العمل فاق توقعاته.

وعن الصعوبات التي واجهته خلال التصوير، قال «عبدالرحمن» لـ«الدستور» إنه لا توجد صعوبات باستثناء أن القصة كانت مبنية على الطريق بمعظم الأحداث، مشيرًا إلى أن نوعية هذه الأعمال لها طريقة معينة في التصوير، بالإضافة إلى حرصهم على تصوير المشاهد في توقيتات مختلفة ما بين الليل والنهار وهو ما استلزم وقتًا وجهدًا كبير منهم، لافتًا إلى أن كواليس العمل مع الممثلين بالكامل كانت ممتعة، موضحًا أنهم استعانوا بمناطق تصوير شعبية حقيقية وليست بناء ديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي، لافتًا إلى أنهم قاموا بتصوير العمل في منطقة شبرا.

وعن رأيه في انتشار الأعمال الدرامية الاجتماعية، أكد محمد عبدالرحمن حماقي، أن التنوع في تناول الموضوعات من مختلف الزوايا يميز كل عمل فني عن الآخر، رغم أنه يمكن أن يكون الهدف واحد، مشيرًا إلى أن هناك قصص ومواقف وعلاقات كثيرة بحياة الناس يمكن تناولها في عمل فني خاصة وأن هناك اختلاف كبير بين العصر الحالي والماضي.

وشارك في بطولة حكاية "تاكسى" كل من: دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبري عبدالمنعم، لطيفة فهمي، عايدة فهمي وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

انتهى صنّاع مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" من تصوير أول 4 حكايات من العمل، وهي "تاكسي" والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونصال الشافعي، إنجى شرف، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام، والثالثة "لسه في أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، والرابعة بعنوان "زيارة" من بطولة محمد جمعة، نهى عابدين، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

الانتاج الإعلامي المخرج محمد عبد الرحمن حماقي الليل والنهار العصر الحالي تاكسي مدينة الإنتاج الإعلامي محمد عبد الرحمن

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