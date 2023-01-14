السيطرة على حريق في 3 أكشاك بأسوان

نجحت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، في السيطرة على حريق اندلع في عدد من الأكشاك بمنطقة السوق.

تلقت الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد باندلاع حريق في 3 أكشاك بمنطقة السوق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين أن الحريق التهم 3 اكشاك بينهم كشك لتصليح التلفزيونات واثنين آخرين لتجارة الهواتف المحمولة.

ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائي.