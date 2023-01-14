السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مراجعة ليلة الامتحان للصف الثاني الثانوي 2023

مهتدي سلطان
مهتدي سلطان

توفيراً لوقت الطلاب استعداداً للامتحان، ينشر لكم موقع "الدستور" مراجعة اللغة العربية لطلاب الصف الثانى الثانوي 2023 لكبير معلمي اللغة العربية مهتدي سلطان.

مراجعة ليلة الامتحان للصف الثاني الثانوي 2023 by Hassan Mosad on Scribd

تعليمات هامة لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى قبل الامتحان الإلكترونى

  • ممنوع ولمصلحتك وضع أى برنامج أو ملف أو تهكير التابلت أو العبث ببرامج التابلت أو تغيير في البروكسي، لأن كل هذا يؤثر على منصة الامتحان وستخرج من الامتحان ولن تدخل إلا عن طريق مسئول الـIT.
  • ضرورة تحديث التابلت وخاصة منصة الامتحان تكون v1.6.9
  • عدم فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو استخدام أى برامج وقت الامتحان وسوف تتسلم ورقة مفاهيم لكل مادة.
  • عدم تغيير مود التابلت إلى الشاشة السوداء وكذلك عدم إلغاء شريط المهام أسفل شاشة التابلت الخاص بالتنقل بخطوة للخلف، وبه شكل مربع ودائرة، وعلى  كل طالب غير إعدادات هذا الشريط للسحب استعادتها ليظهر أسفل الشاشة.
  • شحن بطارية التابلت وزيادة زمن توقف الشاشة إلى الحد الأقصى وهو ٣٠ دقيقة.
  • كتابة كود الامتحان المسلم لك بطريقة سليمة وكذلك الباسورد.
  • عدم تقسيم الشاشة على  المنصة لأن تقسيمها سوف يغلق الامتحان، ما يترتب عليه الخروج من الامتحان.
  • بعد أن تنتهى من حل الأسئلة من الضروري أن تقوم بالضغط على إنهاء أو تسليم وفى حالة نسيانك أي سؤال تقوم المنصة بتنبيهك بأن هناك أسئلة لم تحل ويجب عليك الرجوع لحلها.
  • لا تخرج من اللجنة أو من المدرسة نهائيا إلا بعد أن تضغط على زر تسليم الامتحان وتظهر لك رسالة بأن الامتحان تم تسليمه بنجاح.
  • لا تخرج إلا بعد التأكد من تسليم الامتحان، وفي حالة وجود أي مشكلة وخاصة عدم تسليم الامتحان لا تغادر اللجنة ولا  المدرسة، وتوجه لمسؤول ال IT لتحل المشكلة.

مراجعة ليلة الامتحان الصف الثانى الثانوى 2023

 

مراجعة اللغة العربية الثانوي 2023 اللغة العربية مهتدي سلطان مراجعة ليلة الامتحان الصف الثانى الثانوى 2023

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