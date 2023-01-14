الصين تسجل 60 ألف وفاة بـ«كورونا» فى 5 أسابيع

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 60 ألف وفاة تقريبًا بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال 5 أسابيع.

وتعد تلك هي أول حصيلة كبيرة لوفيات بـ"كوفيد-19" تتحدث عنها الحكومة الصينية منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي في تصريحات لحصفيين، إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

ويشير هذا الرقم حصرًا إلى الوفيات بكوفيد-19 المسجّلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر.



وتشمل هذه الحصيلة 5503 وفيات ناجمة عن فشل الجهاز التنفسي ناتج مباشرة عن الفيروس و54435 حالة وفاة ناجمة عن أمراض كامنة مصحوبة بكوفيد-19.

واتُهمت الصين بعدم الإبلاغ عن عدد الوفيات بكوفيد-19 الدقيق منذ تخليها عن سياسة صفر كوفيد في مطلع ديسمبر.

وكانت السلطات الصينية اعتبرت الأربعاء أن "لا داعي" للخوض فورًا في العدد الدقيق للوفيات المرتبطة بالإصابة بكوفيد-19، بعدما وجّهت منظمة الصحة العالمية انتقادات لبكين بشأن عدم دقة بياناتها.

وتحتسب الصين وفيات كوفيد-19 فقط للحالات التي توفي فيها أشخاص من مشاكل في التنفس حصرًا بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس. وهذا التغيير في المنهجية يعني أن عدداً كبيراً من حالات الوفاة غير مدرج على أنه ناجم عن "كوفيد-19".

الصحة العالمية تنتقد تعريف الصين الجديد لوفيات كورونا

والأسبوع الماضي، انتقدت منظمة الصحة العالمية تعريف الصين الجديد "الضيق جدا" للوفيات الناجمة عن كوفيد-19.



المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس ـ قال خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي:"نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات منتظمة وموثوقة بشكل أسرع حول حالات الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني كامل أكثر للفيروس وفي الوقت الحقيقي".

وقالت السلطات الصحية في الصين السبت إن معدّل عمر المتوفين هو 80,3 عامًا، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من المتوفين يزيد عمرهم على 65 عامًا.

وكان معظمهم يعانون من أمراض أخرى، وفق السلطات.

ولم يتلقّ ملايين الأشخاص الذين يزيد عمرهم على 60 عامًا اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" في الصين.