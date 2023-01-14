تأجيل استئناف «هدير عاطف» وطليقها على قرار التحفظ على أموالهما

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، على قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالهم ومنع التصرف فيها على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين لجلسة 20 فبراير مع استمرار قرار منع التصرف.

وكانت أرسلت جهات التحقيق إخطارا إلى البنوك بقرار لجنة التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، ومنع التصرف في الأموالهم، سواء كانت أموالا نقدية، أو منقولة، أو سائلة، أو سندات، أو صكوكا، أو ودائع أو محافظ إلكترونية، مملوكة لهم في البنوك وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع والتنازل أو الرهن بجميع البنوك المصرية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين استغلوها وباقي الضحايا من خلال صفحة البلوجر هدير عبر موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام وزعموا أن الأرباح تصل إلى 500%، واستولوا منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل أرباح شهرية.