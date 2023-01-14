وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات النقل

تفقد علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية بنات بإدارة دمياط الجديدة.



وحاور عبدالرءوف مع الطالبات للاطمئنان على راحتهم وهل توجد معوقات، واستفسر عن مستوى الامتحان واستلام ورقة المفاهيم، وقد تمكن جميع الطلاب من الامتحان الإلكتروني (التابلت)، وتم الدخول على منصة الامتحانات بسهولة ويسر.

وطمأن وكيل الوزارة الطلاب، موضحًا أن هناك مساحة من الوقت لأداء الطلاب للامتحان، مشيدًا بالتجربة الإلكترونية، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تدعم التجربة وتعمل على تسجيل جميع العقبات التي تواجه الطلاب أثناء دخولهم منصة الامتحان.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، النتيجة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة، بحضور عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية، وموجهي عموم المواد.

وفاز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، مدرسة دميـاط الثانوية العسكرية بإدارة دمياط التعليمية، وفاز بالمركز الثاني مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بإدارة الزرقا التعليمية في المسابقة المقامة بالتعاون بين الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة واتحاد طلاب الجمهورية.