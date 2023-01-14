السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 50774 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات المرور
حملات المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 50774 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 16195 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و378 مخالفةالسير بدون تراخيص، و10 دراجاتنارية مخالفة، و33 مخالفة موقف عشوائي، و27 مخالفة شروط الترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

إتخاذ الإجراءات القانونية الإدارة العامة للمرور المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة تطبيق قانون ولوائح المرور ضبط المخالفات المرورية مخالفة شروط الترخيص مخالفات المروريه

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«التعليم» تتيح تسجيل الترشيح لرؤساء ومراقبى لجان الثانوية العامة غدًا

إصابة مواطن سقطت عليه أسياخ حديد فى «يوسف الصديق» بالفيوم

ليست المرة الأولى.. لماذا يذكر إيلون ماسك مصر كثيرًا؟

عرض تابوت رمسيس الثاني في باريس لأول مرة منذ 1976

البدوى: استراتيجية حقوق الإنسان رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور التنظيم النقابى العمالى

أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم السبت 14 يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى