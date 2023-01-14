ضبط 50774 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 50774 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 16195 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و378 مخالفةالسير بدون تراخيص، و10 دراجاتنارية مخالفة، و33 مخالفة موقف عشوائي، و27 مخالفة شروط الترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.