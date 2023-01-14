انطلاق امتحانات نصف العام للصفين الأول والثانى الثانوى العام

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، اليوم السبت، في جميع المحافظات، والتي من المُقرر أن تستمر حتى ٢٦ من شهر يناير الجاري، وفقًا للجدول التي وضعتها كل محافظة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ما يقرب من مليون و٢٠٠ ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات الكترونية عبر أجهزة التابلت المدرسي، وستكون ورقية للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

كما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، بداية من الأسبوع الجاري، حسب الجدول الامتحاني لكل مديرية تعليمية.

كما انتهت المديريات التعليمية من تجهيز اللجان الامتحانية والكنترولات، معلنة أرقام جلوس الطلاب، كما انتهت من طباعة أوراق الأسئلة الامتحانية داخل المطابع السرية بكل مديرية.

وهناك تعليمات لجميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات بشأن آليات التعامل مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، في حال عدم إمكانية تعديل أي بيانات خاصة بهم في استمارة التقدم لامتحانات هذا العام بعدما أغلق الموقع الإلكتروني للتسجيل.