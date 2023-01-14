السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: طهران مستعدة لتزويد روسيا بصواريخ باليستية

صواريخ باليستية
صواريخ باليستية

قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن إيران زودت روسيا بالمئات من المسيرات في خرق للقرارات الأممية، مشيرة إلى استعداد  طهران  أيضا لتزويد روسيا بصواريخ باليستية وفقا لما نقلته العربية.

البنتاجون: روسيا تتخبط في مشاكل لوجستية وسيطرة فى أوكرانيا

ورجح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدير، تخبط روسيا في مشاكل لوجستية وسيطرة فيما يتعلق بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.


وقال رايدر - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية،- إن التغييرات الأخيرة التي أجرتها روسيا على رأس قيادة العمليات العسكرية في أوكرانيا تعكس المشاكل التي يتخبط فيها الجيش الروسي في أوكرانيا.


وأضاف أن تلك المشاكل تعكس على الأرجح بعض التحديات الممنهجة التي يواجهها الجيش الروسي منذ بداية هذا العملية العسكرية وهي مشاكل لوجستية ومشاكل متعلقة بالقيادة والسيطرة والديمومة والروح المعنوية والفشل الكبير في تحديد الأهداف الاستراتيجية التي حددوها لأنفسهم.


ودعا المتحدث العسكري الأمريكي، روسيا إلى التركيز على الانسحاب من أوكرانيا وحماية الأرواح البريئة بدلا من تغير القيادات الروسية، مشيرا أن الجنود الروس وعائلاتهم يريدون إنهاء الحرب ووقف العمليات.


وأشار رايدر إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل بشكل وثيق مع الشركات المصنعة للأسلحة لتحديد الاحتياجات والمتطلبات، مؤكدا ثقته في القدرة على تجديد مخزون الأسلحة.

زيلينسكى: القتال من أجل السيطرة على سوليدار لا يزال مستمرا

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الجمعة: "الكفاح القوي من أجل دونيتسك مستمر.. والقتال من أجل باخموت وسوليدار وكريمينا وبلدات وقرى أخرى في شرق بلادنا لا يزال مستمرا".

 

ووجه زيلينسكي كلمة شكر للقوات الأوكرانية التي تدافع عن سوليدار وباخموت ضد الهجمات الروسية قائلا "الكثير من الشكر لمقاتلي وحدة كراكين على الأعمال الحاسمة التي قاموا بها لتدمير العدو في منطقة سواليدار".

 

وفي باخموت، وجه زيلينسكي التحية للكتيبة الدولية، وهي قوات تتألف من مقاتلين أجانب.

 

وفي هذه العملية، أعلنت "فاجنر" بشكل خاص الانتصار في البلدة، وعندئذ منحت وزارة الدفاع في موسكو النصر للقوات المرتزقة.

واشنطن إيران روسيا المسيرات طهران صواريخ باليستية

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