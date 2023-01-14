السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«خيرك سابق».. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق أكبر مبادرة إطعام فى مصر

توزيع المواد الغذائية
توزيع المواد الغذائية

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية في مواجهة آثار الأزمة العالمية، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائي لـ5 مليون أسرة على مدار العام.

وأوضح التحالف، في بيان له، أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، مشيرة إلى أن المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق في التنفيذ عبر مستويات ثلاث أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى  ٣٠٠ جنيه، وبحد أقصى ٥٠٠ جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة في أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعًا.

وأضاف التحالف، أن مستوى التنفيذ الثاني هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف ومن خلال شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته، كذلك يتم التوزيع من خلال فرق متطوعي كيانات التحالف المنتشرة  في أنحاء الجمهورية.

وأشار التحالف إلى أن المستوى الثالث هو توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية أو بتدشين سلاسل مطابخ وتكيات، موضحًا أن إطلاق اسم "خيرك سابق" على المبادرة يأتى تأكيدًا على إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة، مؤكدًا أنه سوف يتم تعميم ذلك على الجمعيات القاعدية من خلال استمارة لطلب إطعام شهري يتم بمقتضاها وصول المساعدة الغذائية الأنسب من كيانات التحالف إلى الأسرة المستفيدة.

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وائل لطفي

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