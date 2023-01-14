السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نابولى يكتسح يوفنتوس بخماسية ويتوج بطلا لمرحلة الشتاء بالدورى الإيطالى

يوفنتوس ونابولي
يوفنتوس ونابولي

عزز نابولي صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز كاسح على ضيفه يوفنتوس 5 /  1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 18 من المسابقة، ليتوج بطلا لمرحلة الشتاء.

 

ورفع نابولي رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس صاحب المركز الثاني 37.

 

ويحتل ميلان المركز الثالث بفارق الأهداف خلف يوفنتوس، فيما يحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

 

وتقدم فيكتور أوسيمين لنابولي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله خفيتشا كفاراتسخليا الهدف الثاني في الدقيقة 39.

 

وفي الدقيقة 42 سجل أنخيل دي ماريا هدف يوفنتوس الوحيد، قبل أن يضيف أمير رحماني الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 55.

 

وواصل نابولي تألقه واكتساحه للمباراة، وسجل الهدف الرابع عن طريق أوسيمين في الدقيقة 65، قبل أن يختتم إيلف إلماس الخماسية في الدقيقة 72.

نابولى يوفنتوس الدورى الايطالى أنخيل دي ماريا كفاراتسحليا

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نابولى يكتسح يوفنتوس بخماسية ويتوج بطلا لمرحلة الشتاء بالدورى الإيطالى

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