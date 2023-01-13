السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الـ 13

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الـ13 والتي اختتمت بلقاء فريقي الإسماعيلي والمقاولون العرب والتي استطاع فيها ذئاب الجبل الفوز بـ3 أهداف مقابل هدف على الدراويش، ليستقر ترتيب الفرق في نهاية الجولة ما بين فرق تقدمت في مركزها وأخرى تراجعت وأخرى  حافظت على مركزها.

وإليكم جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الـ 13.

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الـ 13

مركزفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالنقاط
1الأهلي1394022531
2فيوتشر1375015727
3الزمالك1374122726
4بيراميدز1372318924
5المقاولون العرب13562171421
6غزل المحلة13634111521

7

الاتحاد السكندري13616121419
8المصري البورسعيدي13453121318
9أسوان13526141417
10سيراميكا كليوباترا13455181716
11فاركو12274111213
12سموحة1327461113
13طلائع الجيش13346151913
14البنك الأهلي13265131612
15حرس الحدود13256101711
16الداخلية1317591610
17إنبي13247111910
18الإسماعيلي131488187

بفارق 28 نقطة.. الأهلى يلقن الزمالك درسا فى فنون السلة بدورى السوبر

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في البطولات المختلفة

ورغم تعادل فريقي نادي الزمالك، والأهلي خلال الجولة الحالية إلا انهم استطاعوا أن يحافظوا على ترتيبهم في جدول الدوري، فالمارد الأحمر يحتل المركز الأول برصيد نقاط 31 نقطة.

يأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقاط 26 نقطة، وفي المركز الثاني يأتي فريق نادي فيوتشر برصيد نقاط 27 نقطة، بينما يتزيل فريق نادي الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري بعد هزيمته اليوم من فريق نادي المقاولون العرب على أرضه باستاد الإسماعيلية.

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الـ 13 ترتيب الدوري الاهلى الزمالك بيراميدز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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