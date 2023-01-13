مشهد تمثيلى يعيد سعد سمير نجم الموسم الأول من «الدوم»

انطلقت مساء اليوم الجمعة، ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للبحث عن المواهب الفنية في كل المجالات بعد نجاح الموسم الأول من "الدوم"، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب، واليوم تواجد "الدوم" في إقليم الدلتا من خلال الاختبارات التي أقيمت بمدينة المنصورة بعد أن أقيمت أمس في إقليم القناة ومدينة بورسعيد الباسلة.

وقدم المتسابق أسامة ياسر مشهدًا تمثليًا أعاد للأذهان المتسابق الفائز بالمسابقة الموسم الأول سعد سمير من المنوفية وعرض البرنامج تقريرًا عن مشوار سعد خلال الموسم الأول كما تواجد سعد في المنصورة، وقال: "أنا جاي أدعم زمايلي في الدوم استفدت من الدوم إنه حط سبوت عليا كممثل وقدمني للسوق، وأنا النهاردة جاي من المنوفية للمنصورة علشان أدعم إخواتي عارف إن الموضوع صعب علشان أنا عيشته استمتعوا بالتجربة".

كانت الموهبة الأولى في الغناء مع عبد الله أحمد أبو زيد من الغربية حيث رصد البرنامج في تقرير مصور من بلدتها وتشجيع أهله له وقدم عبد الله أغنية "حسدوني وباين في عنيهم" وأشادت لجنة التحكيم به وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو الخير الذي طلب منه أغنية جديدة فغنى أغنية "لعبة" لآدم.

كانت بداية الحلقة الاولى من الموسم الجديد من برنامج الدوم بكلمات مؤثرة قررت الشركة المتحدة من خلالها وطاقم البرنامج بث روح الأمل والحب والتفاؤل في المتسابقين حيث قدم البرنامج مقدمة من الكلمات الرقية قالت فيها، "هو أنت لسه قاعد مكانك ومستني أحلامك تتحقق لوحدها؟ جرى إيه ياعم؟ هي الأحلام بتيجي وتروح كره بالساهل؟ خايف؟ عندك حق.. أنا كمان كنت خايف في الأول.. بس الخوف هيفيه بإيه؟ قلقان؟ مش واثق من نفسك؟ ماشي.. وإيه يعني؟ ياما زيك وأجدع منك معملوش حاجة ضيعوا من إيديهم فرصة كانت هتوديهم في حتة تانية خالص الدوم هو المكان اللي هتلاقي فيه حلمك.. وهيشرك لرحلة النجاح وأنت بقى وشطارتك يا حلو.. متبطلش تحلم علشان على رأي الكينج.. لو بطلنا نحلم إيه.. نموت".