الطاقة الذرية: وصول فرقنا إلى أوكرانيا خلال أيام.. وسنزيدها ثلاث مرات مستقبلًا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنشر خبراء في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، مساء اليوم الجمعة، أنها سترسل فرقًا خلال الأيام المقبلة إلى المواقع النووية الأوكرانية الأخرى على أن تزيد عددهم بثلاث مرات مستقبلاً.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها: "ستكون قريبا منتشرة بصورة دائمة في مجمل محطات أوكرانيا بما فيها تشيرنوبيل".

ويتوجه المدير العام للوكالة رافايل جروسي الأسبوع المقبل إلى هذا البلد لإطلاق عمل الجهاز الجديد.

توسع كبير

وشددت الوكالة على أن هذا القرار يشير إلى توسّع كبير لدورها بعدما كانت تجري مهمات محدودة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وفق “فرانس برس”.

وكان موقع زابوريجيا الذي يسيطر عليه الجيش الروسي وهو بالغ الحساسية لقربه من خط الجبهة ويتعرض بانتظام للقصف، يستقبل وحده حتى الآن موظفين من وكالة الطاقة الذرية ويتمركز فيه "ما يصل إلى أربعة" خبراء منذ سبتمبر.

وأوضحت الوكالة أن "نحو 11 إلى 12 خبيرا سيكونون حاضرين في أي وقت من الآن فصاعدا في أوكرانيا من أجل مراقبة الوضع والكشف على التجهيزات وكذلك تقديم مساعدة فنية.