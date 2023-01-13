أحمد ياسر ريان أفضل لاعب فى مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم الجمعة.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم نتيجة مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

واختارا رابطة الأندية أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا كأفضل لاعب في المباراة.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية على تويتر تغريدة "مهاجم قناص، تسديداته تعرف طريق الشباك، أحمد ياسر ريان هو رجل المباراة خلال مواجهة اليوم".

بهذه النتيجة، يصل فاركو للنقطة 13 بالمركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر وفي جعبته 16 نقطة بجدول المسابقة.