الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أحمد ياسر ريان أفضل لاعب فى مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا

أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم الجمعة.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم نتيجة مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

واختارا رابطة الأندية أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا كأفضل لاعب في المباراة.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية على تويتر تغريدة "مهاجم قناص، تسديداته تعرف طريق الشباك، أحمد ياسر ريان هو رجل المباراة خلال مواجهة اليوم".

بهذه النتيجة، يصل فاركو للنقطة 13 بالمركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر وفي جعبته 16 نقطة بجدول المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

استنباط سلالات زراعية بإنتاجية عالية فى القمح والأرز من هيئة الطاقة الذرية

الداخلية: سقوط تشكيل الاتجار بالأسلحة فى قبضة الأمن ببنى مزار

سلاح الغاز | كيف نجحت روسيا فى التلاعب باقتصاد أوروبا؟

وكيل «صحة مطروح» يناقش خطة دعم المستشفى العام خلال 2023

الكشف على 1100 حالة فى قافلة طبية مجانية لـ«مستقبل وطن» ببنى سويف

استهدفت بؤر المخدرات.. حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى